Беспорядки из-за наплыва нелегальных мигрантов начались на острове Лампедуза
Беспорядки начались на острове Лампедуза (Италия). Число нелегальных мигрантов здесь превысило число местных жителей. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что за два дня на остров нелегально прибыло свыше 6000 человек. Вечером 13 сентября произошли стычки во время раздачи еды в переполненном центре временного размещения, рассчитанном на 400 человек. Для сдерживания толпы пришлось вмешаться сотрудникам полиции.
Похожая ситуация наблюдается и в порту Лампедузы. Здесь сотни нелегальных мигрантов потребовали незамедлительно отправить их в другое место. Полицейские также были вынуждены вмешаться, информации о пострадавших нет.
Сейчас на Лампедузе по-прежнему находятся порядка 4500 мигрантов в то время, как население острова составляет менее 6000 человек. Власти региона объявили о чрезвычайной ситуации, однако сетуют на недостаточную помощь со стороны центрального правительства.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским странам необходимо заняться укреплением границ, чтобы остановить волну миграции, к которой может привести голод в нестабильных регионах из-за проблем с поставками украинского продовольствия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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