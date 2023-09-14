Беспорядки из-за наплыва нелегальных мигрантов начались на острове Лампедуза

Отмечается, что за два дня на остров нелегально прибыло свыше 6000 человек. Вечером 13 сентября произошли стычки во время раздачи еды в переполненном центре временного размещения, рассчитанном на 400 человек. Для сдерживания толпы пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

Похожая ситуация наблюдается и в порту Лампедузы. Здесь сотни нелегальных мигрантов потребовали незамедлительно отправить их в другое место. Полицейские также были вынуждены вмешаться, информации о пострадавших нет.

Сейчас на Лампедузе по-прежнему находятся порядка 4500 мигрантов в то время, как население острова составляет менее 6000 человек. Власти региона объявили о чрезвычайной ситуации, однако сетуют на недостаточную помощь со стороны центрального правительства.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским странам необходимо заняться укреплением границ, чтобы остановить волну миграции, к которой может привести голод в нестабильных регионах из-за проблем с поставками украинского продовольствия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

