Беспилотники ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
Свыше 20 беспилотников ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию в Брянской области (Погарский район). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, удалось обойтись без пострадавших, однако дроны повредили пункт охраны, здание молочной фермы, легковой гражданский автомобиль, а также полностью уничтожили молоковоз.
Кроме того, повреждения получила трансформаторная подстанция сельхозпредприятия вопреки заявлениям руководства Украины о прекращении ударов по российским энергетическим объектам.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские средства ПВО ночью 28 марта уничтожили 78 украинских беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru