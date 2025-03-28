Беспилотники ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

По его словам, удалось обойтись без пострадавших, однако дроны повредили пункт охраны, здание молочной фермы, легковой гражданский автомобиль, а также полностью уничтожили молоковоз.

Кроме того, повреждения получила трансформаторная подстанция сельхозпредприятия вопреки заявлениям руководства Украины о прекращении ударов по российским энергетическим объектам.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские средства ПВО ночью 28 марта уничтожили 78 украинских беспилотников.

