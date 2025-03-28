МО РФ: Над регионами России за ночь уничтожили 78 БПЛА

Российские средства ПВО ночью 28 марта уничтожили 78 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Минобороны РФ заявило о недоговороспособности Украины

Уточняется, что 32 беспилотник уничтожили над территорией Воронежской области, 19 – над территорией Саратовской области и 17 – над территорией Курской области.

Также шесть украинских дронов сбили над территорией Белгородской области, два – над территорией Липецкой области и по одному над территориями Ростовской и Тамбовской областей.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинская арсия продолжает атаковать российские энергообъекты, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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