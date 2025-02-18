Беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью во время переговоров в Эр-Рияде

Российские средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник в небе над Белгородской областью во время переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Над двумя регионами России сбили пять украинских БПЛА

Уточняется, что летательный аппарат был сбит в 12:25 по местному времени (совпадает с московским).

Данных о последствиях на земле и районе уничтожения дрона нет.

Ранее пять беспилотников ВСУ сбили над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Минобороны РФБелгородская областьВСУБеспилотники

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