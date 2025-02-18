Беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью во время переговоров в Эр-Рияде
18 февраля 202515:48
Российские средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник в небе над Белгородской областью во время переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Уточняется, что летательный аппарат был сбит в 12:25 по местному времени (совпадает с московским).
Данных о последствиях на земле и районе уничтожения дрона нет.
Ранее пять беспилотников ВСУ сбили над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru