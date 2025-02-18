Беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью во время переговоров в Эр-Рияде

Уточняется, что летательный аппарат был сбит в 12:25 по местному времени (совпадает с московским).

Данных о последствиях на земле и районе уничтожения дрона нет.

Ранее пять беспилотников ВСУ сбили над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

