Над двумя регионами России сбили пять украинских БПЛА

Пять беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве.

Так, четыре дрона сбили в Воронежской области, еще один — в Белгородской.

Ранее средства ПВО уничтожили над территорией РФ 177 беспилотников за сутки, в том числе 102 за пределами зоны специальной военной операции, напоминает Ura.ru.

