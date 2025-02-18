Над двумя регионами России сбили пять украинских БПЛА
18 февраля 202507:30
Пять беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве.
Так, четыре дрона сбили в Воронежской области, еще один — в Белгородской.
Ранее средства ПВО уничтожили над территорией РФ 177 беспилотников за сутки, в том числе 102 за пределами зоны специальной военной операции, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над двумя регионами России сбили пять украинских БПЛА
- В порту Италии произошли два взрыва на нефтяном танкере
- СМИ: Премьер Италии Мелони недовольна консультациями по Украине
- В ФРГ призвали отменить санкции против России
- Эксперт: Таксисты в Москве получают до 100 тысяч рублей в месяц
- НАТО: Евросоюз готов взять на себя вопрос гарантий безопасности для Украины
- Милей отреагировал на скандал вокруг него из-за криптовалюты
- РСПП: Иностранные компании могут вернуться, если эта опция была в документах
- Российские бойцы убирают «зубы дракона» ВСУ между ДНР и Днепропетровской областью
- Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от службы в ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru