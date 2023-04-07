Беспилотник ВСУ «Лелека-100» обнаружили и посадили под Курском

Беспилотник ВСУ «Лелека-100» был обнаружен и посажен в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

СМИ: самодельный беспилотник упал в подмосковном Подольске

Отмечается, что при помощи БПЛА украинские военные пытались собрать информацию о позициях российского вооружения. На основе полученных данных ВСУ планировали вести минометные обстрелы.

Сейчас «Лелеку-100» изучают специалисты. Руководство региона от комментариев воздержалось.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российская система ПВО сбила беспилотник в Валуйском городском округе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
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