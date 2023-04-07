Беспилотник ВСУ «Лелека-100» обнаружили и посадили под Курском

Песков: высказывания США о скором контрнаступлении Украины отслеживаются российскими военными Алексей Москалев содержится в СИЗО города Жодино в Белоруссии Ирак без объяснения причин не пустил в воздушное пространство самолет авиакомпании «Россия» Александр Кержаков заявил, что уехал из России осенью 2022 года Правильно использовать конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» призвал молодых рок-музыкантов член жюри, лидер группы «Пилот» Илья Черт