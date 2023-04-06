СМИ: самодельный беспилотник упал в подмосковном Подольске

Отмечается, что дрон самодельный и много раз подвергался ремонту.

По данным СМИ, взрывчатка на беспилотнике не обнаружена.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что Минцифры обсуждает идею законодательно разрешить крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников. Эксперты относятся к идее настороженно.

