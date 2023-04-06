СМИ: самодельный беспилотник упал в подмосковном Подольске
6 апреля 202315:56
Самодельный беспилотник упал в городе Подольске Московской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
Отмечается, что дрон самодельный и много раз подвергался ремонту.
По данным СМИ, взрывчатка на беспилотнике не обнаружена.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что Минцифры обсуждает идею законодательно разрешить крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников. Эксперты относятся к идее настороженно.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Названы сроки первого полета замены Ан-2 «Байкала» на двигателе РФ
- В МВФ предостерегли от фрагментации мировой торговли
- Швеция отказала Турции в выдаче обвиняемого в терроризме
- Шойгу поручил проработать производство броневиков для медиков и связистов
- Директор Музея Победы Школьник включен в новый состав Общественной палаты РФ
- Азербайджан объявил о высылке четырех иранских дипломатов
- Самый тёплый день с начала года зафиксирован в Москве
- Путин: Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности
- С территории Ливана по Израилю за час выпустили 30 ракет
- Восьмиклассник скончался на школьной перемене в Башкирии
6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru