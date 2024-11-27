Беспилотник ВСУ атаковал Белгород
Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Белгород, сообщил в своем Telegam-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что в результате удара пострадало неэксплуатируемое здание — на площади 120 «квадратов» произошло возгорание кровли. Сейчас пожар уже ликвидирован.
Кроме того, беспилотник атаковал грузовой автомобиль в населенном пункте Шебекино. Еще один дрон взорвался на территории социального объекта — в этом случае, по словам Гладкова, обошлось без разрушений.
По предварительным данным, пострадавших в результате атак ВСУ нет.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 25 украинских беспилотников самолетного типа были нейтрализованы над акваторией Черного моря и территорией Крыма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru