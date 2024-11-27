Беспилотник ВСУ атаковал Белгород

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Белгород, сообщил в своем Telegam-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Глава региона отметил, что в результате удара пострадало неэксплуатируемое здание — на площади 120 «квадратов» произошло возгорание кровли. Сейчас пожар уже ликвидирован.

Кроме того, беспилотник атаковал грузовой автомобиль в населенном пункте Шебекино. Еще один дрон взорвался на территории социального объекта — в этом случае, по словам Гладкова, обошлось без разрушений.

По предварительным данным, пострадавших в результате атак ВСУ нет.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 25 украинских беспилотников самолетного типа были нейтрализованы над акваторией Черного моря и территорией Крыма.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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