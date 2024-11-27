Губернатор заявил об уничтожении пяти БПЛА в Севастополе

Несколько беспилотников уничтожили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

ПВО сбила две воздушные цели над акваторией Севастополя

«По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Позже Развожаев сообщил, что дежурные средства ПВО нейтрализовали еще два беспилотника самолетного типа над Черным морем в районе Орловки. Кроме того, один дрон уничтожили в районе Парка Победы.

Ранее губернатор заявил, что ПВО отражает комбинированную воздушную атаку в Севастополе, напоминает «Свободная пресса». В городе были ликвидированы две воздушные цели.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСевастополь

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