Губернатор заявил об уничтожении пяти БПЛА в Севастополе

«По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Позже Развожаев сообщил, что дежурные средства ПВО нейтрализовали еще два беспилотника самолетного типа над Черным морем в районе Орловки. Кроме того, один дрон уничтожили в районе Парка Победы.

Ранее губернатор заявил, что ПВО отражает комбинированную воздушную атаку в Севастополе, напоминает «Свободная пресса». В городе были ликвидированы две воздушные цели.

