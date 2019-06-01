Беспилотник США сбит в Иране после нарушения границы

Американский беспилотник Global Hawk был сбит во время нарушения границы Ирана. Разведывательный летательный аппарат был перехвачен военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в провинции Хормозган сообщает RT со ссылкой на телеканал Press TV.

Инцидент произошел на юге Ирана в районе Кухе, отмечают argumenti.ru.

Фото, на котором запечатлен сбитый аппарат, размещено сотрудником BBC Persian в Twitter, но его подлинность не подтверждена, сообщает РИА ФАН.

Между тем, официальный представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан заявил, что над Ираном не было никакого беспилотника, передает РИА Новости.

Ранее арабист Марианна Беленькая рассказала в эфире НСН, что отношения между США и Ираном могут взорваться в любой момент.

