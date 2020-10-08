Беспилотник сбросил бомбу на центр Степанакерта
Беспилотник сбросил бомбу в центре столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
По данным представителя агентства, аппарат долго кружил над центром города, карабахские военные попытались его сбить. Однако беспилотнику удалось зайти на цель и сбросить бомбу. Объект, в который она попала, пока неясен.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН ранее рассказал, почему не верит словам армянского премьера о «ловушке» для азербайджанских войск в Карабахе.
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