Беспилотник сбросил бомбу на центр Степанакерта

По данным представителя агентства, аппарат долго кружил над центром города, карабахские военные попытались его сбить. Однако беспилотнику удалось зайти на цель и сбросить бомбу. Объект, в который она попала, пока неясен.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН ранее рассказал, почему не верит словам армянского премьера о «ловушке» для азербайджанских войск в Карабахе.







