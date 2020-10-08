Беспилотник сбросил бомбу на центр Степанакерта

Беспилотник сбросил бомбу в центре столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Новости за ночь: Пашинян сообщил о «ловушке» для Азербайджана в Карабахе

По данным представителя агентства, аппарат долго кружил над центром города, карабахские военные попытались его сбить. Однако беспилотнику удалось зайти на цель и сбросить бомбу. Объект, в который она попала, пока неясен.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН ранее рассказал, почему не верит словам армянского премьера о «ловушке» для азербайджанских войск в Карабахе.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиБомбаНагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры