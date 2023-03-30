Берлускони выписали из клиники

Итальянская газета Corriere della Sera сообщает, что после прохождения обследования и ряда проверок врачи приняли решение отпустить политика домой. Его планировалось выписать в среду, однако врачи назначили Берлускони дополнительные обследования.

Экс-премьер попал в миланскую больницу в понедельник, 27 марта. Конкретный диагноз не называется, однако он жаловался на «некоторые боли».