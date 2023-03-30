Берлускони выписали из клиники
30 марта 202317:11
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из миланской клиники, сообщают местные СМИ.
Итальянская газета Corriere della Sera сообщает, что после прохождения обследования и ряда проверок врачи приняли решение отпустить политика домой. Его планировалось выписать в среду, однако врачи назначили Берлускони дополнительные обследования.
Экс-премьер попал в миланскую больницу в понедельник, 27 марта. Конкретный диагноз не называется, однако он жаловался на «некоторые боли».
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru