Берлускони выписали из клиники

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из миланской клиники, сообщают местные СМИ.

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Итальянская газета Corriere della Sera сообщает, что после прохождения обследования и ряда проверок врачи приняли решение отпустить политика домой. Его планировалось выписать в среду, однако врачи назначили Берлускони дополнительные обследования.

Экс-премьер попал в миланскую больницу в понедельник, 27 марта. Конкретный диагноз не называется, однако он жаловался на «некоторые боли».

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ТЕГИ:ГоспитализацияИталияСильвио Берлускони

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