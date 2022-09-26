Берлускони одерживает победу на выборах в одномандатном округе Италии

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони одерживает победу в своем одномандатном округе на выборах в сенат Италии, следует из данных МВД страны.

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После подсчета 10% бюллетеней лидирует партия «Братья Италии» с результатом 26,27% голосов. Правоцентристская коалиция может набрать 44,06%. Левоцентристская коалиция может рассчитывать на 27,79% голосов.

Согласно первым данным МВД Италии, итоговая явка на выборах 25 сентября составила 64,67%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Cергей Гунеев
ТЕГИ:ВыборыИталияСильвио Берлускони
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