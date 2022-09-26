В парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция

На досрочных выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция, сообщает Rainews24.

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Она набирает 41-45 процентов голосов. Состоящее в коалиции движение «Братья Италии» Джорджи Мелони получает 22-26 процентов голосов, что является лучшим результатом из отдельных политических сил.

Левоцентристская коалиция, согласно опросам с избирательных участков, может рассчитывать на 25,5-29,5 процента. Третьей по популярности политической силой становится «Движение 5 звезд», которое может рассчитывать на 13,5-17,5 процента поддержки.

Согласно первым данным МВД Италии, итоговая явка на выборах 25 сентября составила 64,67%. В настоящее время проводится процедура официального подсчета голосов.

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