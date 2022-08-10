Берлускони заявил, что будет баллотироваться в Сенат
Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед Италия» Сильвио Берлускони заявил, что по многочисленным просьбам выдвинет свою кандидатуру в Сенат на предстоящих выборах в сентябре.
«Думаю, я буду баллотироваться в Сенат, чтобы мы осчастливили всех после стольких настойчивых просьб даже за пределами "Вперед, Италия"», — сообщил он в эфире Radio-1.
Партия «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони входит в правоцентристскую коалицию, которой, согласно соцопросам, пророчат победу на выборах 25 сентября.
Ранее СМИ сообщали, что Россия может обрести союзника в НАТО и G7.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+23 771 / сут.
Умерли
383 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 552 / сут.
- Берлускони заявил, что будет баллотироваться в Сенат
- Министры обороны 35 стран примут участие в Московской конференцию по безопасности
- Путин открыл Архангельский мост в Череповце
- Филиппины подтвердили отказ от покупки 16 российских Ми-17
- Кириенко заявил, что против России ввели более тысячи экономических санкций
- Ректоры вузов потребовали устранить ошибки в сервисе «Поступи онлайн»
- Военные делегации 72 стран примут участие в форуме «Армия-2022»
- Лодка с мигрантами затонула в Эгейском море
- Центризбирком ввел масочный режим
- Кириенко: НАТО намерено воевать против РФ «до последнего украинца»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru