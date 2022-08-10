Берлускони заявил, что будет баллотироваться в Сенат

Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед Италия» Сильвио Берлускони заявил, что по многочисленным просьбам выдвинет свою кандидатуру в Сенат на предстоящих выборах в сентябре.

«Думаю, я буду баллотироваться в Сенат, чтобы мы осчастливили всех после стольких настойчивых просьб даже за пределами "Вперед, Италия"», — сообщил он в эфире Radio-1.

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Партия «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони входит в правоцентристскую коалицию, которой, согласно соцопросам, пророчат победу на выборах 25 сентября.

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ФОТО: РИА Новости / Cергей Гунеев
ТЕГИ:СенаторыИталияВыборыСильвио Берлускони
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