Берлускони заявил, что будет баллотироваться в Сенат

Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед Италия» Сильвио Берлускони заявил, что по многочисленным просьбам выдвинет свою кандидатуру в Сенат на предстоящих выборах в сентябре.

«Думаю, я буду баллотироваться в Сенат, чтобы мы осчастливили всех после стольких настойчивых просьб даже за пределами "Вперед, Италия"», — сообщил он в эфире Radio-1.