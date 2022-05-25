Берлин: Россия «подтолкнула» Финляндию и Швецию в НАТО

Она отметила, что в регионе Балтийского моря на протяжении десятилетий была ставка на диалог с Москвой и региональное сотрудничество. Как считает глава немецкой дипломатии, «в настоящее время наступил поворотный момент в политике безопасности».

Ранее в МИД Финляндии назвали сроки достижения договоренностей с Турцией о вступлении в НАТО.

