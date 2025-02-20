Бербок рассказала о пережитых случаях сексуальных домогательств

Как утверждает Бербок, с ней произошло несколько подобных случаев, в том числе еще когда она училась в школе. Например, министр рассказала, как в школьном автобусе незнакомый мужчина положил свою руку ей на ногу.

По словам Бербок, с ней произошло много подобных случаев.

Министр добавила, что пошла в политику не для того, чтобы бороться за права женщин.

Еще одна женщина ранее подала иск о сексуальном насилии против рэпера Diddy.







