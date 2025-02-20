Бербок рассказала о пережитых случаях сексуальных домогательств
Глава МИД Германии и член партии «Зеленые» Анналена Бербок подвергалась ранее сексуальным домогательствам. Об этом она рассказала в интервью с моделью Стефани Гизингер на подкасте G Spot.
Как утверждает Бербок, с ней произошло несколько подобных случаев, в том числе еще когда она училась в школе. Например, министр рассказала, как в школьном автобусе незнакомый мужчина положил свою руку ей на ногу.
По словам Бербок, с ней произошло много подобных случаев.
Министр добавила, что пошла в политику не для того, чтобы бороться за права женщин.
Еще одна женщина ранее подала иск о сексуальном насилии против рэпера Diddy.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru