Бербок рассказала о пережитых случаях сексуальных домогательств

Глава МИД Германии и член партии «Зеленые» Анналена Бербок подвергалась ранее сексуальным домогательствам. Об этом она рассказала в интервью с моделью Стефани Гизингер на подкасте G Spot.

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Как утверждает Бербок, с ней произошло несколько подобных случаев, в том числе еще когда она училась в школе. Например, министр рассказала, как в школьном автобусе незнакомый мужчина положил свою руку ей на ногу.

По словам Бербок, с ней произошло много подобных случаев.

Министр добавила, что пошла в политику не для того, чтобы бороться за права женщин.

Еще одна женщина ранее подала иск о сексуальном насилии против рэпера Diddy.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Права ЧеловекаМинистрыГермания

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