Бербок: Кабмин ФРГ не вмешивается в следствие по «Северным потокам»

Она указала, что Германия является правовым государством, в котором решения по таким инцидентам принимают органы юстиции. Поэтому «расследованием занимается генпрокурор».

«Правительство не вмешивается... Это наше понимание свободной, либеральной демократии», - заключила Бербок.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что расследования Запада по ЧП на «Северных потоках» были абсолютно нетранспарентными для России, сообщает RT.

