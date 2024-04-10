Бербок: Кабмин ФРГ не вмешивается в следствие по «Северным потокам»

Правительство ФРГ не вмешивается в расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Как пишет ТАСС, об этом заявила глава МИД страны Анналена Бербок.

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Она указала, что Германия является правовым государством, в котором решения по таким инцидентам принимают органы юстиции. Поэтому «расследованием занимается генпрокурор».

«Правительство не вмешивается... Это наше понимание свободной, либеральной демократии», - заключила Бербок.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что расследования Запада по ЧП на «Северных потоках» были абсолютно нетранспарентными для России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияРасследованиеСеверный ПотокСеверный Поток-2

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