Белый дом заявил об отсутствии вакцин от COVID-19 для поставки за рубеж
Вашингтон надеется, что будет иметь в распоряжении еще 50 млн доз вакцин от коронавируса в ближайшие месяцы, однако свободных партий вакцин для поставки за границу у США пока нет. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Наша цель сейчас в том, чтобы сделать доступными поставки вакцины AstraZeneca, которые мы ожидаем в предстоящие несколько месяцев. Мы определяем, когда сможем предоставить дозы. Сейчас у нас нет доступных доз», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.
Псаки выразила надежду, что в ближайшие недели Соединенные Штаты получат 10 млн доз вакцин.
Также пресс-секретарь отметила, что американская администрация продолжит рассматривать возможности по расширению поставок препаратов от COVID-19 в мире.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявлял, что Вашингтон рассчитывает в дальнейшем предоставить вакцины от коронавируса и технологии их производства странам, нуждающимся в препаратах для борьбы с инфекцией.
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