Белый дом заявил об отсутствии вакцин от COVID-19 для поставки за рубеж

«Наша цель сейчас в том, чтобы сделать доступными поставки вакцины AstraZeneca, которые мы ожидаем в предстоящие несколько месяцев. Мы определяем, когда сможем предоставить дозы. Сейчас у нас нет доступных доз», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Псаки выразила надежду, что в ближайшие недели Соединенные Штаты получат 10 млн доз вакцин.

Также пресс-секретарь отметила, что американская администрация продолжит рассматривать возможности по расширению поставок препаратов от COVID-19 в мире.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявлял, что Вашингтон рассчитывает в дальнейшем предоставить вакцины от коронавируса и технологии их производства странам, нуждающимся в препаратах для борьбы с инфекцией.

