Белый дом заявил об отсутствии вакцин от COVID-19 для поставки за рубеж

Вашингтон надеется, что будет иметь в распоряжении еще 50 млн доз вакцин от коронавируса в ближайшие месяцы, однако свободных партий вакцин для поставки за границу у США пока нет. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Наша цель сейчас в том, чтобы сделать доступными поставки вакцины AstraZeneca, которые мы ожидаем в предстоящие несколько месяцев. Мы определяем, когда сможем предоставить дозы. Сейчас у нас нет доступных доз», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Псаки выразила надежду, что в ближайшие недели Соединенные Штаты получат 10 млн доз вакцин.

Также пресс-секретарь отметила, что американская администрация продолжит рассматривать возможности по расширению поставок препаратов от COVID-19 в мире.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявлял, что Вашингтон рассчитывает в дальнейшем предоставить вакцины от коронавируса и технологии их производства странам, нуждающимся в препаратах для борьбы с инфекцией.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусБелый ДомСША
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