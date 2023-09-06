Белый дом заявил об отсутствии радиоактивной угрозы от снарядов с ураном
6 сентября 202321:30
Официальный представитель администрации США Джон Кирби считает, что передаваемые Украине снаряды с обедненным ураном не несут радиоактивной угрозы. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Кирби, Вашингтон рассчитывает, что снаряды с ураном сделают украинскую армию эффективнее на поле боя.
Пентагон 6 сентября объявил о решении США передать Украине снаряды с обедненным ураном. Они вошли в очередной пакет военной помощи на сумму $175 миллионов.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в ООН выступили против применения боеприпасов с обедненным ураном.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине
- Румыния сообщила союзникам по НАТО об обнаружении обломков БПЛА
- Уролог Петрищев: плохой рост волос на бороде может быть связан с генетикой
- В Ленобласти произошла разгерметизация газопровода
- Умеров: численность ВСУ составляет около 800 тысяч военнослужащих
- Белый дом заявил об отсутствии радиоактивной угрозы от снарядов с ураном
- В Японии подешевели поддержанные машины после ограничений поставок в РФ
- ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном
- При пожаре в самарской больнице погиб один человек
- В США признали усиление авторитета Индии в космонавтике
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru