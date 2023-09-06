Белый дом заявил об отсутствии радиоактивной угрозы от снарядов с ураном

Официальный представитель администрации США Джон Кирби считает, что передаваемые Украине снаряды с обедненным ураном не несут радиоактивной угрозы. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам Кирби, Вашингтон рассчитывает, что снаряды с ураном сделают украинскую армию эффективнее на поле боя.

Пентагон 6 сентября объявил о решении США передать Украине снаряды с обедненным ураном. Они вошли в очередной пакет военной помощи на сумму $175 миллионов.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в ООН выступили против применения боеприпасов с обедненным ураном.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаОружиеРадиацияСША

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