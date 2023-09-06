Белый дом заявил об отсутствии радиоактивной угрозы от снарядов с ураном

По словам Кирби, Вашингтон рассчитывает, что снаряды с ураном сделают украинскую армию эффективнее на поле боя.

Пентагон 6 сентября объявил о решении США передать Украине снаряды с обедненным ураном. Они вошли в очередной пакет военной помощи на сумму $175 миллионов.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в ООН выступили против применения боеприпасов с обедненным ураном.

