Белый дом заявил о причастности задержанного в России хакера к взлому Colonial Pipeline

Ранее стало известно, что в России задержали хакеров из REvil, рассылавших вирусы для вымогательства. Киберпреступникам предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей. Хакеры были задержаны после сообщения США о попытках лидера группировки внедрить вредоносную программу на информационные ресурсы зарубежных компаний.

В Белом доме приветствовали задержание кибермошенников, подчеркнув, что рассчитывают на продолжение подобных действий в дальнейшем.

«Мы полагаем, что один из тех, кто был задержан сегодня (в пятницу), несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline прошлой весной», — цитирует ТАСС представителя администрации США.

Вашингтон надеется, что хакеры предстанут перед судом, и Россия будет «преследовать в рамках своей собственной системы этих преступников за те данные, которые они создали, за то, что они это сделали».

В мае хакеры атаковали трубопроводную компанию из США Colonial Pipeline. Кибератаку совершила группировка из Восточной Европы DarkSide, при этом Вашингтон заявлял, что Москва несет «некоторую ответственность» за действия хакеров.

