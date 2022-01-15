Белый дом заявил о причастности задержанного в России хакера к взлому Colonial Pipeline
Один из задержанных ФСБ участников хакерской группировки REvil был причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Об этом сообщила на спецбрифинге представитель администрации США высокого ранга.
Ранее стало известно, что в России задержали хакеров из REvil, рассылавших вирусы для вымогательства. Киберпреступникам предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей. Хакеры были задержаны после сообщения США о попытках лидера группировки внедрить вредоносную программу на информационные ресурсы зарубежных компаний.
В Белом доме приветствовали задержание кибермошенников, подчеркнув, что рассчитывают на продолжение подобных действий в дальнейшем.
«Мы полагаем, что один из тех, кто был задержан сегодня (в пятницу), несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline прошлой весной», — цитирует ТАСС представителя администрации США.
Вашингтон надеется, что хакеры предстанут перед судом, и Россия будет «преследовать в рамках своей собственной системы этих преступников за те данные, которые они создали, за то, что они это сделали».
В мае хакеры атаковали трубопроводную компанию из США Colonial Pipeline. Кибератаку совершила группировка из Восточной Европы DarkSide, при этом Вашингтон заявлял, что Москва несет «некоторую ответственность» за действия хакеров.
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