Минтранс США ввел режим ЧС из-за кибератаки на Colonial Pipeline
Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации в связи с кибератакой на топливную компанию Colonial Pipeline, которая приостановила свою работу. Об этом сообщает РИА Новости.
Отключения трубопроводов Colonial Pipeline отразились на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки. Проблема в том числе коснулась штатов Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Техас, Миссисипи и других. Минтранс заявил о необходимости наладить поставку топлива, сообщил ТК «360».
В Colonial Pipeline заявили, что компания подверглась атаке хакеров 7 мая. В результате были вынужденно отключены некоторые линии, чтобы сдержать угрозу, пишет ФАН. По мнению аналитиков, восстановление сети трубопроводов может занять несколько дней.
Как сообщило агентство Bloomberg, за кибератакой стоят хакеры из группировки DarkSide. Злоумышленникам удалось похитить около 100 гигабайт данных. За восстановление доступа к файлам они требуют денежное вознаграждение, сообщил РЕН ТВ.
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