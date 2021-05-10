Минтранс США ввел режим ЧС из-за кибератаки на Colonial Pipeline

Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации в связи с кибератакой на топливную компанию Colonial Pipeline, которая приостановила свою работу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отключения трубопроводов Colonial Pipeline отразились на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки. Проблема в том числе коснулась штатов Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Техас, Миссисипи и других. Минтранс заявил о необходимости наладить поставку топлива, сообщил ТК «360».