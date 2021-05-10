Минтранс США ввел режим ЧС из-за кибератаки на Colonial Pipeline

Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации в связи с кибератакой на топливную компанию Colonial Pipeline, которая приостановила свою работу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отключения трубопроводов Colonial Pipeline отразились на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки. Проблема в том числе коснулась штатов Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Техас, Миссисипи и других. Минтранс заявил о необходимости наладить поставку топлива, сообщил ТК «360».

Два гражданина РФ признали вину по делу о кибератаках в США

В Colonial Pipeline заявили, что компания подверглась атаке хакеров 7 мая. В результате были вынужденно отключены некоторые линии, чтобы сдержать угрозу, пишет ФАН. По мнению аналитиков, восстановление сети трубопроводов может занять несколько дней.

Как сообщило агентство Bloomberg, за кибератакой стоят хакеры из группировки DarkSide. Злоумышленникам удалось похитить около 100 гигабайт данных. За восстановление доступа к файлам они требуют денежное вознаграждение, сообщил РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТрубопроводТопливоСШАХакеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры