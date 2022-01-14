В ФСБ заявили о разгроме хакерской группировки REvil

В заявлении отмечается, что участников группировки задержали. Им уже предъявлены обвинения по части второй статьи 187 УК РФ ((«Неправомерный оборот средств платежей»).

По данным пресс-службы ФСБ, у 14 задержанных было изъято более 426 млн рублей, 600 тыс. долларов и 500 тыс. евро. Кроме того, изъяли 20 автомобилей премиум-класса, а также криптокошельки и компьютерная техника.

В ФСБ рассказали, что деятельность хакеров была пресечена после сообщения США о попытках лидера REvil внедрить вредоносное ПО на информационные ресурсы иностранных компаний.

