В ФСБ заявили о разгроме хакерской группировки REvil

Хакерская группировка REvil, которая рассылала вирусы для вымогательства денег, прекратила существование благодаря действиям ФСБ и МВД России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В ФСБ заявили, что сообщения о минировании уральских школ поступали из-за рубежа

В заявлении отмечается, что участников группировки задержали. Им уже предъявлены обвинения по части второй статьи 187 УК РФ ((«Неправомерный оборот средств платежей»).

По данным пресс-службы ФСБ, у 14 задержанных было изъято более 426 млн рублей, 600 тыс. долларов и 500 тыс. евро. Кроме того, изъяли 20 автомобилей премиум-класса, а также криптокошельки и компьютерная техника.

В ФСБ рассказали, что деятельность хакеров была пресечена после сообщения США о попытках лидера REvil внедрить вредоносное ПО на информационные ресурсы иностранных компаний.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Хакеры
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