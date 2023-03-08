Китай потребовал от США разъяснений из-за возможной встречи Маккарти с главой Тайваня
Китай потребовал от США разъяснений по поводу планируемой встречи спикера палаты представителей Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее стало известно, что Маккарти намерен встретиться с главой Тайваня в текущем году в США, напоминает RT.
В Пекине выразил обеспокоенность в связи с возможными переговорами и подчеркнули, что выступают против «любых официальных контактов между Тайванем и Соединенными Штатами».
Мао Нин указала, что соблюдение договоренностей по вопросу острова и принципа «одного Китая» является основой для благополучного развития отношений между Пекином и Вашингтоном.
«Мы настаиваем … чтобы США выполняли обещания, которые дало американское руководство, заверив, что не будет поддерживать сторонников так называемой независимости Тайваня», — цитирует дипломата ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 320 / сут.
Умерли
396 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+16 437 / сут.
- СМИ: Сделки России и Индии с нефтью оказались угрозой для доллара
- «Дело пойдет веселее». В Артемовске ЧВК «Вагнер» создает условия для оперативного простора ВС РФ
- Китай потребовал от США разъяснений из-за возможной встречи Маккарти с главой Тайваня
- Фальков: Углубленные знания в магистратуре можно будет получить за год
- Генсек ООН встретится с Зеленским в Киеве
- В России госпитализировали 1 636 человек с коронавирусом за сутки
- На Украине предложили разрешить регистрацию однополых «партнерств» военных
- Захарова отреагировала на слова Борреля о грузинском законе об иноагентах
- Синоптик рассказал о морозном тумане в Москве
- Французский политик назвал Зеленского марионеткой ЦРУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru