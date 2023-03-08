Китай потребовал от США разъяснений из-за возможной встречи Маккарти с главой Тайваня

Ранее стало известно, что Маккарти намерен встретиться с главой Тайваня в текущем году в США, напоминает RT.

В Пекине выразил обеспокоенность в связи с возможными переговорами и подчеркнули, что выступают против «любых официальных контактов между Тайванем и Соединенными Штатами».

Мао Нин указала, что соблюдение договоренностей по вопросу острова и принципа «одного Китая» является основой для благополучного развития отношений между Пекином и Вашингтоном.

«Мы настаиваем … чтобы США выполняли обещания, которые дало американское руководство, заверив, что не будет поддерживать сторонников так называемой независимости Тайваня», — цитирует дипломата ТАСС.

