США депортировали 3 млн мигрантов за первый год президентства Трампа

США за первый год работы администрации президента Дональда Трампа депортировали из страны около 3 млн мигрантов. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети Х.

Белый дом исключил смягчение миграционной политики

Иностранцы покинули США благодаря кампании по борьбе с нелегалами.

«2,2 млн покинули территорию США самостоятельно, еще более 675 тыс. были депортированы в принудительном порядке», - указала Ноэм.

Между тем СМИ выяснили, что в иммиграционных программах, инициированных администрацией экс-президента США Джо Байдена, спонсорами мигрантов числились более 1,4 тысяч умерших американцев, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
