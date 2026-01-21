США депортировали 3 млн мигрантов за первый год президентства Трампа
США за первый год работы администрации президента Дональда Трампа депортировали из страны около 3 млн мигрантов. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети Х.
Иностранцы покинули США благодаря кампании по борьбе с нелегалами.
«2,2 млн покинули территорию США самостоятельно, еще более 675 тыс. были депортированы в принудительном порядке», - указала Ноэм.
Между тем СМИ выяснили, что в иммиграционных программах, инициированных администрацией экс-президента США Джо Байдена, спонсорами мигрантов числились более 1,4 тысяч умерших американцев, пишет «Свободная пресса».
