Стратегические бомбардировщики США провели учения над Эстонией

Отмечается, что вместе с бомбардировщиками США в учениях участвовали самолеты ВВС Великобритании, Франции и Румынии. Количество бомбардировщиков в Минобороны Эстонии не уточнили.

В Пентагоне заявили, что американская авиация проводит учения для улучшения взаимодействия между союзниками в случае возникновения военных кризисов.

США в мае перебросили на авиабазу Эмари в Эстонии истребители пятого поколения F-22. В Пентагоне объяснили, что самолеты призваны «сдерживать агрессию в регионе Балтийского моря», передает «Радиоточка НСН».

