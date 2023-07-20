Стратегические бомбардировщики США провели учения над Эстонией
Американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress вместе с союзной авиацией провели учения в небе над Эстонией. Об этом в среду сообщили в Минобороны прибалтийской республики, пишет ТАСС.
Отмечается, что вместе с бомбардировщиками США в учениях участвовали самолеты ВВС Великобритании, Франции и Румынии. Количество бомбардировщиков в Минобороны Эстонии не уточнили.
В Пентагоне заявили, что американская авиация проводит учения для улучшения взаимодействия между союзниками в случае возникновения военных кризисов.
США в мае перебросили на авиабазу Эмари в Эстонии истребители пятого поколения F-22. В Пентагоне объяснили, что самолеты призваны «сдерживать агрессию в регионе Балтийского моря», передает «Радиоточка НСН».
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