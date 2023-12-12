Белый дом: у США остались финансы на пару недель поддержки Украины
У американской администрации хватит средств лишь на пару недель помощи Киеву, сообщил в интервью телеканалу CNN представитель Белого дома Джон Кирби.
Он указал на необходимость дополнительного финансирования военной помощи. Белый дом запросил у Конгресса более $60 миллиардов, однако парламентарии отказались согласовать новые ассигнования.
Кирби пообещал «упорно работать» над выделением дополнительной помощи. Представитель администрации США отметил, что Вашингтон до конца месяца предоставит Киеву еще два пакета военной помощи.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 6 декабря объявил о выделении Украине транша военной помощи на $175 миллионов. В пакет вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противорадарные ракеты Harm и другое вооружение, напоминает «Радиоточка НСН».
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