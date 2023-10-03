Белый дом: у Пентагона осталось несколько миллиардов долларов на помощь Киеву

Военное ведомство США располагает еще несколькими миллиардами долларов на помощь Украине. Такое заявление сделал в ходе брифинга представитель Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

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Чиновник заверил, что Вашингтон продолжит поддержку Киева на прежнем уровне. США будут предоставлять новый пакет помощи «примерно каждые две недели», уточнил Кирби.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что у Пентагона есть $5,2 миллиарда на помощь Украине. Издание не исключило, что споры вокруг нового бюджета США могут сказаться на поставках Киеву.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер в понедельник объявил о заморозке долгосрочных оборонных контрактов, подразумевающие военную помощь Украине, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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