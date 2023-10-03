Белый дом: у Пентагона осталось несколько миллиардов долларов на помощь Киеву
Военное ведомство США располагает еще несколькими миллиардами долларов на помощь Украине. Такое заявление сделал в ходе брифинга представитель Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.
Чиновник заверил, что Вашингтон продолжит поддержку Киева на прежнем уровне. США будут предоставлять новый пакет помощи «примерно каждые две недели», уточнил Кирби.
Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что у Пентагона есть $5,2 миллиарда на помощь Украине. Издание не исключило, что споры вокруг нового бюджета США могут сказаться на поставках Киеву.
Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер в понедельник объявил о заморозке долгосрочных оборонных контрактов, подразумевающие военную помощь Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru