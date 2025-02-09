В Кремле отреагировали на слова Трампа о разговоре с Путиным

В Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он накануне провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не опроверг и не подтвердил эту новость.

«Возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам», - сказал он в беседе с ТАСС.