В Кремле отреагировали на слова Трампа о разговоре с Путиным

В Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он накануне провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не опроверг и не подтвердил эту новость.

«Возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам», - сказал он в беседе с ТАСС.

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При этом Песков подчеркнул, что контакты между Москвой и Вашингтоном осуществляются постоянно.

9 февраля Дональд Трамп в интервью изданию «New York Post» сообщил, что провел переговоры с Владимиром Путиным, во время которых политики обсудили украинский вопрос.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объявил, что подготовка встречи президентов России и США «находится в продвинутой стадии», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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