Белый дом: США устали платить за конфликт на Украине

По ее словам, глава государства Дональд Трамп хочет договориться о соглашении, однако украинский лидер Владимир Зеленский «пока попросту не хочет этого». «И он укусил руку, которая его кормит», — указала Левитт, говоря о поведении президента Украины в Белом доме в минувшую пятницу.

Ранее президент США раскритиковал заявление Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине «еще очень и очень далеко», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

