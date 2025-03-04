Белый дом: США устали платить за конфликт на Украине
Американские власти и граждане США устали оплачивать счета, финансируя конфликт на Украине, сообщила Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, глава государства Дональд Трамп хочет договориться о соглашении, однако украинский лидер Владимир Зеленский «пока попросту не хочет этого». «И он укусил руку, которая его кормит», — указала Левитт, говоря о поведении президента Украины в Белом доме в минувшую пятницу.
Ранее президент США раскритиковал заявление Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине «еще очень и очень далеко», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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