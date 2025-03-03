Трамп: США больше не будут мириться с позицией Зеленского по урегулированию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине «еще очень и очень далеко».

По словам американского лидера, подобные высказывания являются «худшими из возможных», и Вашингтон не намерен мириться с такой позицией.

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Ранее в ответ на критику Зеленский заявил о необходимости прямого и равноправного диалога с США, подчеркнув, что Украина заслуживает быть услышанной.

Ситуация вызывает обеспокоенность среди европейских лидеров, которые опасаются возможного изменения позиции США по украинскому вопросу и намерены продолжать поддержку Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДональд Трамп

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