Трамп: США больше не будут мириться с позицией Зеленского по урегулированию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине «еще очень и очень далеко».

По словам американского лидера, подобные высказывания являются «худшими из возможных», и Вашингтон не намерен мириться с такой позицией.