Трамп: США больше не будут мириться с позицией Зеленского по урегулированию
Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине «еще очень и очень далеко».
По словам американского лидера, подобные высказывания являются «худшими из возможных», и Вашингтон не намерен мириться с такой позицией.
Ранее в ответ на критику Зеленский заявил о необходимости прямого и равноправного диалога с США, подчеркнув, что Украина заслуживает быть услышанной.
Ситуация вызывает обеспокоенность среди европейских лидеров, которые опасаются возможного изменения позиции США по украинскому вопросу и намерены продолжать поддержку Украины, передает «Радиоточка НСН».
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