Новые санкции ЕС не затронут поставки продовольствия и энергоресурсов

Санкции, которые Европейский Союз намерен ввести в отношении российских судов, не коснутся перевозки продукции агропромышленного комплекса и энергетических ресурсов. Такое разъяснение дала Еврокомиссия.

Таким образом, из-под ограничений будут, в частности, выведены продукты питания, сельхозпродукция гуманитарные грузы. Новые положения антироссийских санкций сегодня озвучила глава исполнительного органа ЕС, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Предлагается запретить поставки угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год, полностью запретить операции с четырьмя ключевыми банками РФ, в том числе с ВТБ. Российским судам будет запрещено заходить в порты ЕС, а автоперевозчикам из РФ и Белоруссии пересекать сухопутную границу.

Кроме того, по словам Урсулы фон дер Ляйен, будет введён запрет на поставки в Россию продукции важнейших областей: передовых полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро. Плюс к этому ЕС объявит о «конкретных новых запретах на импорт» на сумму 5,5 млрд евро.

Также будут составлены дополнительные «чёрные» списки физических лиц. Для вступления в силу всех мер необходимо их одобрение всеми 27 странами-участницами ЕС. Данный санкционный пакет был ужесточён в связи с событиями в украинском городе Буча.

