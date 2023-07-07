Белый дом: США передадут истребители F-16 Украине еще до конца конфликта с Россией
Американские истребители четвертого поколения F-16 могут оказаться на Украине до окончания конфликта с Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает телеканал CNN.
Вместе с тем, как отметил представитель американской администрации, эти самолеты никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления.
Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне следят за развитием событий на Украине
«Я надеюсь, что боевые действия закончатся гораздо раньше. Но если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее», – добавил он.
Ранее стало известно, что Великобритания начнет подготовку украинских пилотов управлению F-16 в августе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru