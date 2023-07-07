Белый дом: США передадут истребители F-16 Украине еще до конца конфликта с Россией

Вместе с тем, как отметил представитель американской администрации, эти самолеты никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления.

Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне следят за развитием событий на Украине

«Я надеюсь, что боевые действия закончатся гораздо раньше. Но если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее», – добавил он.

Ранее стало известно, что Великобритания начнет подготовку украинских пилотов управлению F-16 в августе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

