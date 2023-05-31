Белый дом: США хотят избежать третьей мировой войны

Он выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине уже обострился. Кирби считает, что Киев не использует истребители F-16 для ударов по российской территории.

По его словам, США получили соответствующее заверение от руководства Украины.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон игнорирует атаки на Москву и поощряет терроризм со стороны Киева, передает «Радиоточка НСН».

