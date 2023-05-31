Белый дом: США хотят избежать третьей мировой войны
Соединенные Штаты хотят избежать третьей мировой войны и выступают против ударов Украины по территории России. Об этом заявил представитель американской администрации Джон Кирби, пишет РИА Новости.
Он выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине уже обострился. Кирби считает, что Киев не использует истребители F-16 для ударов по российской территории.
По его словам, США получили соответствующее заверение от руководства Украины.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон игнорирует атаки на Москву и поощряет терроризм со стороны Киева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru