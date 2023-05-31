Белый дом: США хотят избежать третьей мировой войны

Соединенные Штаты хотят избежать третьей мировой войны и выступают против ударов Украины по территории России. Об этом заявил представитель американской администрации Джон Кирби, пишет РИА Новости.

В Белом доме прокомментировали атаку дронов на Москву

Он выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине уже обострился. Кирби считает, что Киев не использует истребители F-16 для ударов по российской территории.

По его словам, США получили соответствующее заверение от руководства Украины.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон игнорирует атаки на Москву и поощряет терроризм со стороны Киева, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/CENTCOM
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