Министр обороны КНДР назвал войну на Корейском полуострове неизбежной
Ядерная война на Корейском полуострове неизбежна. Такое мнение высказал министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам Московской конференции по международной безопасности, пишет РИА Новости.
По его словам, вопрос не в том, разразится ли на полуострове ядерная война, а кто и когда ее начнет. Глава оборонного ведомства обвинил США и Южную Корею в провоцировании конфликта.
В апреле 2023 года США пообещали Южной Корее задействовать весь своей арсенал, включая ядерное оружие, в случае нападения КНДР.
Ранее постоянное представительство КНДР при международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество осудить действия США по распространению ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министр обороны КНДР назвал войну на Корейском полуострове неизбежной
- Медведев: для вступления в НАТО Украине придется отказаться от Киева
- Офис Столтенберга допустил членство Украины в НАТО в обмен на территории
- Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справок о смене пола
- Шнурова оштрафовали на 60 тысяч рублей за клип с «Суперджетом»
- В парке «Зарядье» в Москве обнаружили неопознанное устройство
- СМИ: На Гавайях нашли 60 человек, которые считались пропавшими без вести
- Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области
- СМИ: В Турции задержали жену куратора убийцы российского посла
- Захваченную в ходе СВО трофейную технику НАТО представили в парке «Патриот»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru