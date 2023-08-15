Министр обороны КНДР назвал войну на Корейском полуострове неизбежной

По его словам, вопрос не в том, разразится ли на полуострове ядерная война, а кто и когда ее начнет. Глава оборонного ведомства обвинил США и Южную Корею в провоцировании конфликта.

В апреле 2023 года США пообещали Южной Корее задействовать весь своей арсенал, включая ядерное оружие, в случае нападения КНДР.

Ранее постоянное представительство КНДР при международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество осудить действия США по распространению ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».

