Министр обороны КНДР назвал войну на Корейском полуострове неизбежной

Ядерная война на Корейском полуострове неизбежна. Такое мнение высказал министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам Московской конференции по международной безопасности, пишет РИА Новости.

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По его словам, вопрос не в том, разразится ли на полуострове ядерная война, а кто и когда ее начнет. Глава оборонного ведомства обвинил США и Южную Корею в провоцировании конфликта.

В апреле 2023 года США пообещали Южной Корее задействовать весь своей арсенал, включая ядерное оружие, в случае нападения КНДР.

Ранее постоянное представительство КНДР при международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество осудить действия США по распространению ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная ПрограммаСШАКНДР

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