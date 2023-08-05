КНДР призвала мировое сообщество осудить распространение ядерного оружия США

Постоянное представительство КНДР при международных организациях в Женеве призвало мир осудить распространение ядерного оружия США. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на пресс-релиз постпредства.

Северная Корея предостерегла США от использования ядерного оружия

«Международное сообщество должно выступить с осуждением опасной угрозы применения ядерного оружия и незаконных действий США, таких как распространение ядерного оружия, и ... принять практические меры по обеспечению глобального мира», — говорится в заявлении.

В постпредстве подчеркнули, что от США исходит угроза международной безопасности и системе нераспространения ядерного оружия. Вашингтону следует прекратить действия по «нарушению и разрушению международной системы разоружения», считает Пхеньян. Постпредство также отметило, что КНДР — «ответственное ядерное государство», которое не будет представлять угрозу для стран, уважающих суверенитет и интересы безопасности Северной Кореи.

Ранее глава северокорейского Минобороны Кан Сун Нам предостерег США от использования ядерного оружия против республики, подчеркнув, что в этом случае Вашингтон столкнется с небывалым кризисом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСШАКНДР

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