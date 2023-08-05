КНДР призвала мировое сообщество осудить распространение ядерного оружия США
Постоянное представительство КНДР при международных организациях в Женеве призвало мир осудить распространение ядерного оружия США. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на пресс-релиз постпредства.
«Международное сообщество должно выступить с осуждением опасной угрозы применения ядерного оружия и незаконных действий США, таких как распространение ядерного оружия, и ... принять практические меры по обеспечению глобального мира», — говорится в заявлении.
В постпредстве подчеркнули, что от США исходит угроза международной безопасности и системе нераспространения ядерного оружия. Вашингтону следует прекратить действия по «нарушению и разрушению международной системы разоружения», считает Пхеньян. Постпредство также отметило, что КНДР — «ответственное ядерное государство», которое не будет представлять угрозу для стран, уважающих суверенитет и интересы безопасности Северной Кореи.
Ранее глава северокорейского Минобороны Кан Сун Нам предостерег США от использования ядерного оружия против республики, подчеркнув, что в этом случае Вашингтон столкнется с небывалым кризисом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- КНДР призвала мировое сообщество осудить распространение ядерного оружия США
- Умер первый президент Якутии Михаил Николаев
- Движение автотранспорта на Крымском мосту восстановили
- Температура Мирового океана установила новый рекорд
- Морской спасцентр сообщил о повреждении танкера в Керченском проливе
- США приостановят финансирование нескольких программ помощи Нигеру
- Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис
- В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
- Советник главы Крыма: Взрывов в районе Крымского моста не было
- Беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru