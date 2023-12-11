Белый дом: США до конца года выделят Украине новый пакет военной помощи
Соединенные Штаты в декабре планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Я бы в полной мере ожидал, что мы объявим о дополнительной военной помощи до конца месяца», - сказал Кирби.
Представитель американской администрации не уточнил, какие вооружения войдут в новый Транш.
Президент США Джо Байден попросил Конгресс согласовать дополнительные средства на поддержку Украины в размере более $60 миллиардов. Парламентарии поставили одобрение ассигнований в зависимость от решимости Белого дома ужесточить контроль за мигрантами на южной границе.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 11 декабря объявил о намерении Стокгольма выделить новый пакет помощи Украине в размере 1,4 миллиарда крон ($134 миллиона), отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru