Белый дом: США до конца года выделят Украине новый пакет военной помощи

«Я бы в полной мере ожидал, что мы объявим о дополнительной военной помощи до конца месяца», - сказал Кирби.

Представитель американской администрации не уточнил, какие вооружения войдут в новый Транш.

Президент США Джо Байден попросил Конгресс согласовать дополнительные средства на поддержку Украины в размере более $60 миллиардов. Парламентарии поставили одобрение ассигнований в зависимость от решимости Белого дома ужесточить контроль за мигрантами на южной границе.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 11 декабря объявил о намерении Стокгольма выделить новый пакет помощи Украине в размере 1,4 миллиарда крон ($134 миллиона), отмечает «Радиоточка НСН».

