СМИ: США приостановили передачу разведданных Украине

По меньшей мере одно украинское подразделение, использующее американские ракетные системы, около месяца не получало данных с координатами для ударов, сообщила газета Washington Post со ссылкой на украинского военного.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США временно прекратили передавать Киеву разведданные. Financial Times писала, что Вашингтон продолжает делиться такой информацией с ближайшими союзниками Украины, но не предоставляет сведения для точечных ударов по движущимся целям