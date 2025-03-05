СМИ: США приостановили передачу разведданных Украине

По меньшей мере одно украинское подразделение, использующее американские ракетные системы, около месяца не получало данных с координатами для ударов, сообщила газета Washington Post со ссылкой на украинского военного.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США временно прекратили передавать Киеву разведданные. Financial Times писала, что Вашингтон продолжает делиться такой информацией с ближайшими союзниками Украины, но не предоставляет сведения для точечных ударов по движущимся целям

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Помимо этого, Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине.

По данным телеканала, поставки были заморожены во вторник утром, а решение принято на фоне ожиданий Вашингтона, что Киев продемонстрирует готовность к мирным переговорам. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц допустил возможность возобновления помощи при прогрессе в диалоге, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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