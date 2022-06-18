Президент США Джо Байден упал с велосипеда
18 июня 202218:15
Американский лидер Джо Байден упал, катаясь на велосипеде. Сообщение пула Белого дома передает РИА Новости.
По официальным данным, Байден в порядке и не пострадал. Об этом заявил сам президент США.
На видео, разлетевшемся в соцсетях, глава Белого дома подъезжает на велосипеде к прессе и, остановившись, падает набок.
В прошлом году перед вылетом в штат Джорджия Байден несколько раз оступился и упал на колено на трапе самолета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru