Президент США Джо Байден упал с велосипеда

Американский лидер Джо Байден упал, катаясь на велосипеде. Сообщение пула Белого дома передает РИА Новости.

Чету Байденов эвакуировали из-за самолета

По официальным данным, Байден в порядке и не пострадал. Об этом заявил сам президент США.

На видео, разлетевшемся в соцсетях, глава Белого дома подъезжает на велосипеде к прессе и, остановившись, падает набок.

В прошлом году перед вылетом в штат Джорджия Байден несколько раз оступился и упал на колено на трапе самолета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеВелосипедыДжо БайденБайден
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