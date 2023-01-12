Сноуден высказался о найденных секретных документах Байдена
Бывший аналитик ЦРУ США Эдвард Сноуден, получивший российское гражданство, сообщил в Twitter, что американский лидер Джо Байден, похоже, забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители.
«Стоит отметить, что президент, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители. Для сравнения Риалити Уиннер [получившая срок в США за утечку из Агентства национальной безопасности] была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, Трамп, Клинтон, Петреус … у этих парней десятки, сотни [документов]. И никакой тюрьмы», — написал экс-сотрудник спецслужб.
Он считает, что настоящий скандал в случае с Байденом заключается не в том, что он забрал секретные документы, а в том, что министерство юстиции США обнаружило их за неделю до промежуточных выборов и умолчало об этом.
Напомним, помощники американского лидера США Джо Байдена обнаружили новую партию секретных документов в месте, которое действующий глава государства использовал для работы после своего ухода из администрации экс-президента США Барака Обамы.
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