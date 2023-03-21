Белый дом: Россия и КНР угрожают основанному на правилах США миропорядку

В Белом доме назвали Москву и Пекин угрозой тому миропорядку, который создали США. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, Москва и Пекин «подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые Соединенные Штаты и многие наши союзники и партнеры выстраивали после окончания Второй мировой войны».

Ранее Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки считают неприемлемыми призывы к перемирию с Киевом.

