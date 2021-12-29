CNN: Байден переговорит с Путиным в четверг

По словам представительницы американской администрации, звонок был запрошен Путиным. Она добавила, что Байден согласился, потому что «он считает, что, когда дело доходит до России, прямой диалог между лидером и лидером незаменим».

Хорн добавила, что администрация Байдена продолжает обсуждение с европейскими союзниками и партнерами по ответу на наращивание военного потенциала России на границе с Украиной.

В Белом доме подтвердили, что разговор состоится 30 декабря, передает РИА Новости.