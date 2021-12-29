CNN: Байден переговорит с Путиным в четверг
Президент Джо Байден свяжется по телефону с российским коллегам Владимиром Путиным в четверг «для обсуждения ряда тем, включая предстоящие дипломатические отношения с Россией». Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности Эмили Хорн.
По словам представительницы американской администрации, звонок был запрошен Путиным. Она добавила, что Байден согласился, потому что «он считает, что, когда дело доходит до России, прямой диалог между лидером и лидером незаменим».
Хорн добавила, что администрация Байдена продолжает обсуждение с европейскими союзниками и партнерами по ответу на наращивание военного потенциала России на границе с Украиной.
В Белом доме подтвердили, что разговор состоится 30 декабря, передает РИА Новости.
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