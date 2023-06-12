Белый дом раскрыл состояние Байдена после операции
12 июня 202323:13
Президент США Джо Байден перенес стоматологическую операцию. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.
По ее словам, американский лидер чувствует себя хорошо. Операция прошла без осложнений, подчеркнула она.
«Президент хорошо себя чувствует, он, конечно же, будет работать в своей резиденции сегодня вечером», - ответила Жан-Пьер на вопрос журналиста.
Как сообщает «Радиоточка НСН», Байден ранее пожаловался на зубную боль. У президента США возникла проблема в корневом канале нижнего правого премоляра.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новой Таволжанке заявили о прекращении обстрелов ВСУ
- Зеленский возмутился состоянием бомбоубежищ на Украине
- В Калининграде взломали эфир радиостанции
- Белый дом раскрыл состояние Байдена после операции
- Дуда заявил об увеличении потока украинских беженцев
- Министр ФРГ предрек остановку промышленности без российского газа
- Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Киеву
- Макрон рассказал, сколько продлится контрнаступление ВСУ
- Рогов: российские военные перешли в контратаку в Запорожской области
- «Детсадовская ошибка»: в Нидерландах не смогли заморозить активы РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru