Белый дом раскрыл состояние Байдена после операции

Президент США Джо Байден перенес стоматологическую операцию. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

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По ее словам, американский лидер чувствует себя хорошо. Операция прошла без осложнений, подчеркнула она.

«Президент хорошо себя чувствует, он, конечно же, будет работать в своей резиденции сегодня вечером», - ответила Жан-Пьер на вопрос журналиста.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Байден ранее пожаловался на зубную боль. У президента США возникла проблема в корневом канале нижнего правого премоляра.

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
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