Белый дом подтвердил обнаружение COVID-19 у советника Трампа
В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на COVID-19. При этом, там подчеркнули, что заболевание у него проходит в лёгкой форме. О'Брайен находится на изоляции, но продолжает работать.
«Риска контакта с президентом или вице-президентом нет», — отмечается в сообщении Белого дома.
Как напоминает РИА ФАН, ранее о том, что коронавирусная инфекция обнаружена у советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Между тем, ученые назвали заболевание, повышающее риск смерти при COVID-19 в 12 раз. Больные диабетом переносят новый коронавирус тяжелее других: они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. К таким выводам пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Как выяснилось, диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- Луческу покинул киевское «Динамо» из-за неприязни фанатов
- Финляндия продлила ограничения на въезд для россиян до 25 августа
- Белый дом подтвердил обнаружение COVID-19 у советника Трампа
- Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19
- Пожар в московском СИЗО №6 локализован
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru