Белый дом подтвердил обнаружение COVID-19 у советника Трампа

В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на COVID-19. При этом, там подчеркнули, что заболевание у него проходит в лёгкой форме. О'Брайен находится на изоляции, но продолжает работать.

«Риска контакта с президентом или вице-президентом нет», — отмечается в сообщении Белого дома.

Как напоминает РИА ФАН, ранее о том, что коронавирусная инфекция обнаружена у советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.