Белый дом подтвердил обнаружение COVID-19 у советника Трампа

В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на COVID-19. При этом, там подчеркнули, что заболевание у него проходит в лёгкой форме. О'Брайен находится на изоляции, но продолжает работать.

«Риска контакта с президентом или вице-президентом нет», — отмечается в сообщении Белого дома.

Как напоминает РИА ФАН, ранее о том, что коронавирусная инфекция обнаружена у советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Между тем, ученые назвали заболевание, повышающее риск смерти при COVID-19 в 12 раз. Больные диабетом переносят новый коронавирус тяжелее других: они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. К таким выводам пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Как выяснилось, диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КоронавирусДональд ТрампСШАБелый Дом
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