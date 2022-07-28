Белый дом: Пелоси вправе сама решать, ехать ли на Тайвань

По его словам, в Белом доме не знают, определилась ли она с визитом. Кирби отметил, что задача оборонно-политического истеблишмента заключается в том, чтобы снабдить Пелоси всей необходимой информацией и аналитикой для принятия оптимального решения.

Как сообщалось ранее, Белый дом работает над тем, чтобы убедить спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рискованности ее возможного визита на Тайвань. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предупредил, что Пекин примет ответные меры в случае визита Пелоси на Тайвань.

