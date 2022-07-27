СМИ: Власти США предупредили Пелоси о рисках при возможном визите на Тайвань

Белый дом работает над тем, чтобы убедить спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рискованности ее возможного визита на Тайвань. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Должностные лица администрации [президента США Джо] Байдена работают над тем, чтобы в ходе встреч с Пелоси и ее командой разъяснить потенциальные риски визита», — отмечается в сообщении.

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По данным источников, на прошлой неделе представители Пентагона проинформировали Пелоси о напряженности в регионе, где находится Тайвань. Собеседники отмечают, что надеются убедить спикера в рискованности визита, при этом официально не запрещая поездку.

Белый дом обеспокоен возможностью принятия Пекином решения о введении бесполетной зоны над Тайванем. При этом должностные лица признают малую вероятность такого развития событий, более вероятно, что КНР активизирует полеты над провозглашенной Тайванем зоной ПВО.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предупредил, что Пекин примет ответные меры в случае визита Пелоси на Тайвань, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КитайТайваньСША
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