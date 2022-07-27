СМИ: Власти США предупредили Пелоси о рисках при возможном визите на Тайвань

Белый дом работает над тем, чтобы убедить спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в рискованности ее возможного визита на Тайвань. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Должностные лица администрации [президента США Джо] Байдена работают над тем, чтобы в ходе встреч с Пелоси и ее командой разъяснить потенциальные риски визита», — отмечается в сообщении.