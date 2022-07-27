Белый дом: Пелоси пока не приняла решение о визите на Тайвань

Спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси пока не приняла окончательное решение о визите на Тайвань, сообщает ТАСс со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

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«Мы рассуждаем гипотетически о поездке, решение о которой, насколько нам известно, не было принято», — заявил чиновник. Он считает, что Пекин излишне воинственно отреагировал на решение Пелоси.

Ранее Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена на фоне предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

При этом Белый дом пытается определить, выступает ли КНР с серьезными угрозами или же пытается оказать давление на Пелоси, чтобы она отказалась от поездки.

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