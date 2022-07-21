Директор ЦРУ: КНР решится на установление контроля над Тайванем
Пекин в этом десятилетии решится на использование силы для установления контроля над Тайванем, сообщил на Аспенском форуме по безопасности руководитель ЦРУ Уильям Бернс.
«Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают», — сказал он.
Глава ведомства отметил, что не стоит недооценивать решимость руководства КНР установить контроль над Тайванем, а лидер Китая Си Цзиньпин уверен в возможностях своей армии.
В начале июля Вооруженные силы Китая провели патрулирование и военные учения в режиме реального боя около острова Тайвань.
Ранее около 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.
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