Зеленский попозировал с Трампом
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом. Снимок он разместил в своем Твиттере. В публикации Зеленский написал, что пообщался с Трампом и первой леди Америки на официальном приеме, а сегодня общение продолжится в рабочем режиме.
Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25 сентября 2019 г.
24 сентября в Нью-Йорке стартовала 74-я Генассамблея ООН. Для глав государств Трамп устроил прием по этому случаю.
В этот же день демократы объявили Трампу импичмент из-за попытки надавить на Зеленского. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил в эфире НСН, что попытка импичмента навредит самим демократам.
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