Зеленский попозировал с Трампом

24 сентября в Нью-Йорке стартовала 74-я Генассамблея ООН. Для глав государств Трамп устроил прием по этому случаю.

В этот же день демократы объявили Трампу импичмент из-за попытки надавить на Зеленского. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил в эфире НСН, что попытка импичмента навредит самим демократам.



