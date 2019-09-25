Зеленский попозировал с Трампом

25 сентября 201915:49

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом. Снимок он разместил в своем Твиттере. В публикации Зеленский написал, что пообщался с Трампом и первой леди Америки на официальном приеме, а сегодня общение продолжится в рабочем режиме.

24 сентября в Нью-Йорке стартовала 74-я Генассамблея ООН. Для глав государств Трамп устроил прием по этому случаю.

В этот же день демократы объявили Трампу импичмент из-за попытки надавить на Зеленского. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил в эфире НСН, что попытка импичмента навредит самим демократам.


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ФОТО: zelenskyyua/Twitter
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