Белый дом обвинил Безоса в поддержке нефтяных компаний

Она обвинила его в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний «извлечь рекордные прибыли за счет американского народа». «Я полагаю, неудивительно, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счет американского народа, — это то, как должна работать наша экономика», — написала Жан-Пьер на своей странице в Twitter в ответ на публикацию Безоса.

Ранее он написал, что требование главы Белого лома Джо Байдена к владельцам АЗС снизить цены на бензин говорит о том, что президент США либо заблуждается, либо демонстрирует «глубокое непонимание базовой динамики рынка».

«Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал глава государства в Twitter.

Ранее Байден заявил, что рост цен на бензин в США был неизбежен при введении санкций против России. Так он ответил на критику республиканцев по данному вопросу.

